"Nainggolan si è allenato bene e sta bene".potrà contare sul centrocampista belga in occasione della trasferta dicon il, gara nella quale l'va a caccia di conferme dopo il successo di misura contro l'Udinese che ha interrotto una striscia di quattro partite senza vittoria tra campionato e. Un recupero importante per la formazione nerazzurra, che si trasforma con il Ninja: senza di lui, la squadra di Spalletti viaggia a 1,38 punti di media mentre con l'ex Roma si sale a 2,57. Non solo buone notizie per il tecnico di Certaldo, che sarà costretto a rinunciare ad, fuori per squalifica, con un'inedita coppia di terzini formata daCinque ammonizioni in 14 gare. Nella sfida del Bentegodi non ci sarà Kwadwo, fermato dal giudice sportivo. Spalletti non ha intenzione di rischiare Dalbert, tornato nella lista dei convocati dopo lo stop di un mese per il problema alla polpaccio, con D'Ambrosio che occuperà la corsia di sinistra per la prima volta in stagione. Possibile chance anche per Ranocchia, che potrebbe fare il suo esordio stagionale a Verona. Il difensore nerazzurro potrebbe partire dal primo minuto per far rifiatare uno tra Skriniar e de Vrij in vista dello scontro diretto contro il Napoli in programma mercoledì.Dopo quella contro l'Udinese, Ivanrischia la seconda esclusione di fila. Luciano Spalletti non ha ancora deciso se puntare sul croato o confermare Keita, un dubbio che l'allenatore nerazzurro scioglierà solo a poche ore dalla gara contro il Chievo. L'ex Wolfsburg non è più considerato intoccabile, con Keita che è pronto a giocarsi le sue chance per convincere l'allenatore toscano a schierarlo con più continuità.