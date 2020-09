Ivan Perisic è carico e determinato a conquistarsi un posto nell'Inter di Antonio Conte. Rientrato dal prestito al Bayern Monaco, con cui ha conquistato Bundesliga, Coppa di Germania e Champions League, l'esterno croato ha parlato a Inter TV dei suoi propositi per la stagione: "Sono tornato e sono contento. Ho due anni di contratto con l'Inter e spero di poter fare grandi cose, quest'anno e anche il prossimo. Al mister piace lavorare tanto, devo abituarmi, serve tempo. Ma tutti hanno fame e c'è grande voglia, lo vedo in spogliatoio".



Perisic, che in caso di effettiva conferma da parte del club nerazzurro si candida a un ruolo di jolly - come quinto di centrocampo o risorsa a sorpresa per l'attacco - ha poi aggiunto: "Mi aspetto un anno positivo, c'è una fame incredibile. Siamo sulla buona strada. L'anno scorso ho visto tutte le partite dell'Inter, dei miei amici. Sono stato il primo tifoso e sono andati vicini in tutte le competizioni".