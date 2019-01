Ivan Perisic può salutare l'Inter in questo mercato. Come scrive la Gazzetta dello Sport, infatti, il croato sta spingendo per l'addio immediato ma, al momento, in casa nerazzurra non sono arrivate offerte soddisfacenti, solamente un timido sondaggio da parte dell'Atletico Madrid. La richiesta dell'Inter è tra i 35 e i 40 milioni di euro.