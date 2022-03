L'Inter e Perisic proseguiranno nei discorsi di di rinnovo, che però ripartiranno più avanti dopo il primo contatto di qualche settimana fa. Ma qualsiasi sarà la decisione finale, scrive la Gazzetta dello Sport, l'Inter non avrà alcun problema.



“L’Inter, nel frattempo, si è già cautelata. Robin Gosens è arrivato a gennaio proprio nell’ottica di essere il dopo Perisic: è stato uno degli esterni più importante degli ultimi campionati con l’Atalanta, la sua forza esplosiva e i suoi gol hanno portato la Dea in una nuova dimensione europea. Insomma, in giro non c’era di meglio per sostituire Ivan e la mossa dell’Inter è sembrata chiara sin dal principio: se con Perisic sarà addio, allora si cadrà in piedi. Viceversa, qualora a fine stagione Ivan e l’Inter trovassero l’intesa sul biennale (c’è una forbice di oltre un milione tra domanda e offerta), allora Inzaghi potrà contare su una coppia di esterni da fare invidia alle big d’Europa”.