L'Inter è pronta a cedere Ivan Perisic già in questo mercato di gennaio. Servono 40 milioni di euro per il croato, deludente in questa prima parte di stagione: come scrive il Corriere della Sera, Atletico Madrid e Manchester United sono i due club interessati. Il sogno dei nerazzurri, invece, è Anthony Martial, che però sta trattando il rinnovo di contratto con i Red Devils.