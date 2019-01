La Gazzetta dello Sport parla di Ivan Perisic e spiega come la sua stagione sia stata finora negativa nonostante la piena fiducia che Spalletti aveva riposto in lui.



“La stagione di Perisic si rivela un flop, una prestazione negativa dietro l’altra, nonostante la fiducia incondizionata e a volte tecnicamente immotivata di Spalletti. Non contento, il croato ribadisce in un paio di uscite pubbliche che il suo sogno è la Premier League, «spero che i tifosi dell’Inter mi capiscano». E come?”