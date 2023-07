Sono stato tra i primi a dire e a scrivere cheda collocare i nerazzurri in prima fila, assieme al Napoli, tra le favorite per lo scudetto (Non che voglia rinnegare la valutazione, ma un uccellino, assai interessato alle vicende interiste, qualche giorno fa mi ha fatto. Quattro dei quali partiti, uno, il poriere, partente. Quattro dei quali titolari e uno fondamentale uomo di spogliatoio. Gente che in un calcio come quello di Simone Inzaghi portavano punti ed esperienza.(lo vuole Pochettino) e che le cifre per prendere i sostituti stanno salendo (il portieredello Shakhtar è stato valutato 35 milioni), è facile capire perché all’ottimismo per gli arrivi distia subentrando un po’ di preoccupazione. Se, infatti,(Barella, Calhanoglu, Frattesi più l’estro disciplinato di Mkhitaryan),(prima proposta respinta) e, dietro, va preso un portiere bravo come Onana e un centrale affidabile quanto Skriniar.sono bravissimi, tuttavia. Mettiamo, in pura ipotesi, che Lukaku non resti e Onana sia sostituito sì, ma da uno meno bravo di lui. Come la mettiamo con i tifosi, l’opinione pubblica, la stampa e, ultimo, ma primo per responsabilità, con l’allenatore Simone Inzaghi?. Operazione difficilissima da cui dipende l’esito dell’intera stagione prossima.