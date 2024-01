Inter, personalizzato per Barella e Cuadrado: le condizioni

Sorride l’Inter di Simone Inzaghi. Durante la sessione odierna, il piacentino ha lavorato con tutta la squadra al completo, eccezion fatta per Cuadrado e Barella. Il primo ancora alle prese con il suo personale lavoro di recupero post-intervento; il secondo invece, squalificato quindi impossibilitato a disputare la gara di domani, ha proseguito con il lavoro ad hoc studiato dallo staff tecnico in vista della Juventus.



I DUBBI DI INZAGHI - Per Inzaghi, in regia ci sarà Asllani vista la squalifica di Calhanoglu e Frattesi sarà la mezzala destra al posto di Barella. Dubbio a destra, con Dumfries che mercoledì non si è allenato per un permesso accordato per motivi personali.