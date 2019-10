Tibo Persyn, giocatore dell'Inter Primavera, ha parlato ai microfoni di Inter Tv in vista della sfida con il Genoa: "Mi aspetto una partita complicata, ma vogliamo ottenere i tre punti. Ci stiamo allenando molto bene, mi trovo alla perfezione con i miei compagni e i risultati ottenuti ci danno grande fiducia. La forza del gruppo è uno dei nostri maggiori punti di forza, lavoriamo duramente per ottenere più successi possibili. Io, dopo il problema agli adduttori, adesso mi sento molto bene e spero di tornare in campo già sabato contro il Genoa. Mi trovo benissimo da esterno nel 3-5-2, il mio obiettivo è quello di aiutare sempre più la squadra".