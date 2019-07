Tibo Persyn, centrocampista della Primavera nerazzurra, ha parlato ai microfoni di Inter TV: "Contro la Feralpisalò è stata dura, ma abbiamo fatto una buona gara. Un buon pareggio contro una squadra molto più esperta di noi. L'obiettivo adesso è quello di continuare a dare il massimo in allenamento per ottenere grandi traguardi durante la stagione. È molto importante per me conoscere già il mister, so bene quello che chiede e spero di migliorare tanto quest'anno".