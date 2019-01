L'edizione odierna del Corriere dello Sport non ha dubbi: il sempre più probabile acquisto di Godin, da parte dell'Inter, non comporterà la cessione di Skriniar. A patto che non arrivino offerte indecenti. Ecco cosa scrive in merito il quotidiano.



“Insomma, come ha fatto capire in modo chiaro Spalletti, l’ingaggio di Godin non nasce dall’intenzione di cedere Skriniar. Al contrario, come premesso, il piano è quello di potenziare ulteriormente il reparto, facendo ruotare 3 centrali del genere e, all’occorrenza, schierarli tutti e 3. «Nessuno ha i soldi per comprare Skriniar», ha affermato il tecnico nerazzurro. Ecco, se un altro club bussasse in corso Vittorio Emanuele, con un assegno da almeno un centinaio di milioni, allora qualcuno potrebbe vacillare. Ma si valuterà solo nel momento in cui dovesse effettivamente accadere. Nel frattempo, piuttosto, si cercherà di raggiungere un’intesa per il rinnovo di contratto dello slovacco, con le parti che si sono date appuntamento alla fine del mercato per limare le distanze”.