o comunque una quarta punta di cui Antonio Conte possa fidarsi. La fatica cui è esposto il centravanti belga è evidente, per il tecnico salentino, Lukaku, è imprescindibile e per questo motivo non lo toglie mai dal campo.Sì, perché nelle gare finora affrontate (cinque di campionato e una di Champions),per mettersi in mostra. E quando è entrato in campo, lo ha fatto al posto di Lautaro Martinez. Sembra di rivivere un po’ quanto accaduto la passata stagione con Sebastiano Esposito, con la differenza cheEcco perché ci sono alte probabilità che a gennaio la punta di Cles finisca nuovamente sulla lista dei partenti.Un calciatore comunque diverso da Lukaku, ma che Conte ritiene importante per la gestione dei minuti finali delle partite, quando la rapidità dell’ivoriano risulta molto pericolosa nelle ripartenze. A settembre c’era stato il no di Pinamonti e di Raiola, perché in Emilia ci sono già due punte come Inglese e Cornelius.