Andrea Pinamonti, attaccante dell'Inter, commenta a Inter Tv la partita vinta dai nerazzurri contro la Sampdoria: "Aspettavo da tanto il gol, è sempre stato uno dei miei sogni segnare. Provo tante emozioni”.



SUL GRUPPO - “Come abbiamo sempre detto lo scudetto nasce dall’unione, si vedono anche i risultati in campo. Ora abbiamo anche la libertà, vogliamo far bene nelle ultime partite”.



L'ABBRACCIO A SKRINIAR - “Nel primo tempo gli ho detto che mi sentivo di far gol, lui mi ha detto: se lo fai vieni in panchina ad abbracciarmi".



MIGLIORATO - “Mi sento di essere cresciuto tanto nonostante i pochi minuti giocati. Ho tanti aspetti da migliorare, ma quest’anno mi è servito molto".