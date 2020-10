Andrea Pinamonti, attaccante dell’Inter, parla a Sky Sport prima del match contro il Parma: “Io sono sempre pronto e sicuramente è una difficoltà in più l’assenza di Lukaku e non posso essere contento perché è un punto fondamentale per la squadra. Io mi faccio trovare pronto se il mister mi chiama, il resto speriamo vada tutto bene”.



LE RICHIESTE DI CONTE - “Mi ha fatto piacere quello che ha detto in conferenza, cerca di aiutarmi, darmi consigli sin dal primo giorno visto che arrivo in un gruppo che era confermato e che conosceva bene lo stile di gioco. Mi sto trovando veramente e provo a migliorare giorno dopo giorno”.