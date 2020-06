Nonostante il riscatto avvenuto lo scorso febbraio da parte del Genoa, per la non indifferente cifra di 18 milioni di euro, il futuro di Andrea Pinamonti difficilmente sarà ancora colorato di rossoblù.



La deludente stagione vissuta dal giovane centravanti trentino, condita da appena due reti in campionato, l'ultima delle quali risalente ad un girone fa, avrebbe convinto Enrico Preziosi a sbarazzarsi di lui. Per farlo il Grifone può contare sul diritto di riacquisto che l'Inter può vantare nei confronti del ragazzo. Un ritorno in nerazzurro non è da escludere anche se alla Pinetina difficilmente Pinamonti potrebbe trovare lo spazio desiderato. Probabile, quindi, che dopo il rientro alla casa madre per lui possa essere un nuovo trasferimento temporaneo.



D'altra parte di club interessati al classe 1999 ce ne sono quanti si vuole. Su Pinamonti è da tempo attento il Torino e, secondo quanto riporta FcInterNews.it, di recente anche l'ormai prossimo neopromosso Benevento avrebbe avuto colloqui con il suo agente Mino Raiola. Attenzione poi anche a Udinese, Verona e Parma, tutte con le antenne drizzate in attesa di novità provenienti dalla Genova rossoblù e dalla Milano nerazzurra.