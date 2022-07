Alla fine il pressing di Adriano Galliani è risultato decisivo, Andrea Pinamonti e il Monza adesso sono vicinissimi. Il calciatore aveva trovato un’intesa di massima con l’Atalanta ma il club bergamasco non ha mai avanzato l’offerta giusta al club di viale della Liberazione, né era era interessato ad inserire un’opzione di recompra in favore dell’Inter. Così l’operazione è tramontata in pochi giorni, mentre il Monza ha riguadagnato terreno, dopo le resistenze iniziali del calciatore.



COSTI DELL'OPERAZIONE - Monza e Inter stanno discutendo i dettagli dell’operazione. Sarà un’affare da circa 20 milioni di euro complessivi, con prestito e obbligo di riscatto da parte dei brianzoli, mentre il controriscatto dell’Inter sarà fissato a circa 30 milioni di euro. L’operazione Pinamonti-Monza corre sui binari giusti, il sodalizio tra i due club va avanti e presto potrebbe arrivare una nuova fumata bianca a certificare ancora una volta l’ottimo rapporto che c’è tra le parti.