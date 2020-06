Quale futuro per Andrea Pinamonti? Come scrive FcInterNews.it, il Genoa non è più interessato al centravanti di proprietà dell'Inter, che vorrebbe una chance in nerazzurro. L'ultima parola spetterà ad Antonio Conte, ma ci sono già due club che hanno avviato i contatti con Mino Raiola, agente del calciatore: Torino e Benevento.