I tifosi della Lazio non hanno ancora digerito il passaggio a parametro zero all'Inter del difensore olandese, Stefan de Vrij. La riprova è stata il cambio di immagine di copertina della sua pagina Facebook che, come riporta il Corriere della Sera è stata inondata di insulti e minacce.



Il motivo? De Vrij ha pubblicato la foto della sua ufficialità come nuovo giocatore dell'Inter e questo ha scatenato la parte becera degli ultras laziali i quali hanno iniziato a ribadire il concetto di "mercenario, allargandosi poi a insulti, improperi, minacce, auspici addirittura macabri"