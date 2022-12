Sognare non costa nulla. Provare a chiedere neppure. Soprattutto se il tuo interlocutore è tuo fratello.



Probabilmente avrà pensato questo Filippo Inzaghi quando rivolgendosi a Simone gli ha avanzato la proposta di mandare Samir Handanovic, ormai vice di Onana all'Inter, a giocare alla Reggina.



Un sogno, come detto. Molto difficile da realizzare. Eppure a quanto pare il tentativo Superpippo lo ha fatto lo stesso, spiegando allo sloveno come le ambizioni della sua squadra siano alte. Motivazioni che non sembrano aver convinto il numero uno interista. Ma in fondo tentare non costa nulla e se dovesse andare male al massimo Pippo rischierebbe di ricevere un garbato rifiuto.



L'alternativa per la porta degli amaranto è ad ogni modo già pronta. Più che Handanovic la società calabrese sembra infatti puntare su Etrit Berisha del Torino, obiettivo certamente più abbordabile. A meno che il sogno, per una volta, non si trasformi in realtà. E in una B in cui trovano spazio i vari Buffon, Fabregas e Strootman, lo sloveno non si sentirebbe affatto solo.