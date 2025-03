Inter, più Pavard che Bisseck nella bolgia di Bergamo: il francese può rilanciarsi fermando Lookman

Getty Images

, qualche volta poco sopra ed altre poco sotto, ma quando l’Inter ha scelto di investire 30 milioni su Benjaminlo ha fatto probabilmente con, visto lo status del profilo, sempre protagonista con la Francia e anche con il Bayern, due realtà che fanno parte dell’élite del calcio mondiale.e questa è stata una diversità che spesso è costata critiche all’ex Bayern, che ultimamente non arriva da un periodo particolarmente brillante dal punto di vista fisico, tanto che all’intervallo,, con la squadra chiamata a recuperare lo svantaggio,

Ma a conferma della grande fiducia che c’è nei suoi confronti, a prescindere dal momento (Bisseck sembra stare meglio di lui),contro l’Atalanta, una delle sfide più importanti della stagione.quella del Gewiss Stadium,, che con le sue giocate sta costruendo le fortune dell’Atalanta di Gasperini., in un contesto, quello di Bergamo, trasportato dall’esaltazione di una classifica che vede la Dea in corsa per lo scudetto quando mancano 10 partite alla fine del campionato.

Proprio Pavard/Bisseck sembrava essere l’unico dubbio per Inzaghi, ma le prove di formazione alla vigilia del match lasciano pensare che il francese sia in netto vantaggio sul tedesco. Pavard all’Inter non ha mai segnato neanche un solo gol e proprio a Bergamo,, ma che poi, per fortuna, si era rivelato meno grave del previsto: lussazione della rotula e 3/4 settimane di stop. Sedici mesi dopo quella partitae in un contesto così particolare Inzaghi sembrerebbe aver scelto di puntare sull’esperienza di Pavard.

: Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro.