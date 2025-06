Inter più vicina a Bonny: Esposito per il Parma

Club proprietario del suo cartellino con un contratto fino a giugno 2027. Arrivato a titolo gratuito dallo Chateauroux nel mercato estivo del 2021, nelle sue prime 4 stagioni italiane Bonny ha collezionato 117 presenze in prima squadra con 15 goal e 12 assist. Di cui 6 reti e 4 assist nel suo primo campionato di Serie A, un bottino incoraggiante in prospettiva futura.. Che, come si legge sulla Gazzetta dello Sport, può essere. L'attaccante italiano classe 2002, rientrato dal prestito all'Empoli dove ha segnato 10 goal in 38 presenze stagionali, è stato schierato nella formazione iniziale dal nuovo allenatore Cristian Chivu in occasione della prima partita al Mondiale per Club pareggiata 1-1 contro i messicani del Monterrey.

Motivo per cui Bonny potrebbe anche raggiungere l'Inter negli Stati Uniti. A patto che i nerazzurri si qualifichino alla fase a eliminazione diretta, passando il proprio girone.