La stagione 2019/20 è iniziata di prima mattina per l’Inter. I giocatori nerazzurri sono infatti scesi in campo alle 8 per il primo allenamento agli ordini del nuovo tecnico Antonio Conte. Il blindato ritiro di Lugano è cominciato con i test atletici, per poi proseguire con una sessione di corsa. In gruppo anche Mauro Icardi e Radja Nainggolan, ufficialmente fuori dal progetto e sul mercato dopo le parole dell’ad Marotta. Il ritiro (a porte chiuse) proseguirà a Lugano fino al 14 luglio con due allenamenti quotidiani: domenica è invece previsto il primo test stagionale, in programma sempre a Lugano contro i padroni di casa.