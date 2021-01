Prime parole da allenatore del Paris Saint-Germain per Mauricio Pochettino. L'ex Tottenham ha risposto alle domande dei giornalisti, tra i tanti temi affrontati anche quello di Christian Eriksen, in uscita dall'Inter: "Ora la priorità è recuperare gli infortunati. Parliamo con Leonardo, è normale che un club come il Paris Saint-Germain sia attento alle possibilità che il mercato offre. E' un periodo difficile per quello che la pandemia ha portato. Messi? Lasciamo da parte le indiscrezioni di mercato. Tutti i grandi giocatori sono benvenuti al Psg".