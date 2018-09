L'attaccante dell'Inter, Matteo Politano ha parlato a Dazn commentando così la vittoria per 2-0 ottenuta sul Cagliari: "Oggi sapevamo che era dura, ma ci tenevamo a dare continuità ai risultati e ci siamo riusciti. Il mio gol? All'inizio l'avevo stoppata male, poi ho saputo recuperare. Devo migliorare tanto, ho sbagliato tanti palloni che non devo errare; devo lavorare. Lautaro Martinez? Può essere un fattore? Assolutamente sì, ma chiunque gioca può aiutare. Il mister deciderà, ma noi siamo forti. Da domani mattina penseremo al Psv, andremo lì per fare risultato".