Wanda Nara torna a parlare dagli studi di Tiki Taka e cavalca immediatamente una nuova polemica, questa volta in risposta a Evaristo Beccalossi, che le chiedeva di abbassare i toni e trattare certi argomenti nel chiuso dello spogliatoio. A quel punto Wanda Nara ha preso parola per commentare un gesto avvenuto in campo, quando Matteo Politano dopo il gol del 2-1 è andato a esultare sotto la curva portandosi le mani alle orecchie, come di solito fa Icardi. Un gesto la cui lettura rimane dubbia (era una carezza a Icardi o una polemica nei suoi confronti?) cui Perisic ha messo bruscamente fine intervenendo in prima persona e abbassando le mani di Politano.



“Mi chiedete di abbassare i toni, ma quello di Perisic è un gesto di tranquillità?”, ha spiegato la moglie di Icardi, visibilmente infastidita dall’accaduto, proseguendo "Nel calcio ci sono tante ingiustizie, come il rigore dato contro l’Inter , l’atteggiamento che abbiamo visto (Perisic-Politano) o il fatto che adesso Icardi sia a casa con questo dolore e venga visto come il mostro che non è”.