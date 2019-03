Matteo Politano, esterno offensivo dell'Inter, reduce dagli impegni con la Nazionale, parla a Sportmediaset, partendo proprio dagli ultimo 10 giorni con gli Azzurri: "Cosa mi hanno lasciato? Tanto, indossare la maglia azzurra è sempre un onore, essere tra i 25-26 è sempre bello. 90 minuti importanti con il Liechtenstein? Sì, era importante mostrare al mister le mie caratteristiche, l'altra volta ho giocato poco".



SULLA LAZIO - "Ne ho parlato con Immobile, abbiamo scherzato. Siamo concentrati su questa partita fondamentale. Lui proverà a farci gol".



MILANISTI E ROMANISTI - "Ne abbiamo parlato anche con qualche compagno del Milan e della Roma che ci hanno messo un po' di pressione. Pressione che dobbiamo allontanare".



SU ICARDI - "Se farà un discorso particolare? No, credo che scenderà in campo come fatto fino a pochi mesi fa, in modo tranquillo. Lui è un giocatore importante e lo ha sempre dimostrato".



SUL RISCATTO - "Fare bene nelle prossime partite per tornare in Nazionale a giugno e per farmi riscattare".