Oltre che per Sensi, quella contro il Sassuolo sarà anche la partita di Matteo Politano. L'esterno dell'Inter ha confessato le sue sensazioni a Dazn a due giorni dalla sfida del Mapei Stadium: "I risultati sono dalla nostra parte: dobbiamo continuare su questa strada. In confronto all’anno scorso, dove partivo sempre titolare, parto meno dall’inizio. Ma il nuovo sistema risalta meno le mie caratteristiche. Devo essere bravo a farmi trovare pronto quando il mister mi chiama".



Su Conte: "E' bravo a far sentire tutti importanti e allo stesso livello: dipende da noi se giochiamo. Con lui ho un bel rapporto, è diretto e ti dice le cose come stanno".



Sull'infortunio di Sanchez: "Dispiace quando perdi un compagno importante per mesi, anche a livello numerico, può pesare. Ma abbiamo ragazzi della Primavera bravi, siamo tranquilli.