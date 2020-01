Matteo Politano si appresta a lasciare l'Inter. L'attaccante esterno non è stato convocato dall'allenatore nerazzurro Antonio Conte per la partita di questa sera a San Siro contro il Cagliari, valevole per gli ottavi di finale in Coppa Italia.

Dietro alla decisione c'è un motivo di mercato. Infatti avanza la trattativa fra Inter e Roma per uno scambio con Leonardo Spinazzola. Entrambi classe 1993, sono gestiti dalla stessa agenzia di procuratori.



La scorsa estate l'Inter ha riscattato Politano a titolo definitivo dal Sassuolo per altri 21 milioni di euro dopo i 5 milioni spesi un anno prima per il prestito, mentre Spinazzola si è trasferito dalla Juventus alla Roma con una valutazione di 29,5 milioni di euro (percorso inverso per Luca Pellegrini valutato 22 milioni). Politano è legato al club nerazzurro fino a giugno 2023 con un ingaggio da 1,6 milioni di euro netti all'anno. Spinazzola ha un anno di contratto in più e percepisce uno stipendio da 3 milioni di euro netti a stagione.