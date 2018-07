Al termine del Trophée de Tourbillon, Matteo Politano ha parlato in esclusiva ai microfoni di Inter TV e in diretta su Facebook: “Questi ultimi giorni sono stati molto intensi e in campo si è visto. Avremmo potuto fare meglio, ma loro tra poco inizieranno il campionato; dobbiamo lavorare bene e continuare a pensare alla preparazione. Forse non abbiamo gestito bene alcune situazioni che con un po’ di lucidità avremmo gestito meglio. La stanchezza ti fa sbagliare alcune giocate anche semplici. È normale che l’affiatamento e i meccanismi si trovano con il tempo, c’è ancora tanto da lavorare. Io mi sto trovando benissimo con i compagni e lo staff, siamo un bel gruppo. Ci sono tutti i presupposti per un grande campionato. Mi piace giocare a destra perché vengo dentro, il mister mi ha provato anche a sinistra e da trequartista. Sto legando con tutti, soprattutto con Radja e Borja".