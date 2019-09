Intervistato da Inter tv, Matteo Politano ha parlato della difficile sfida contro la Sampdoria.



“Continuità? Con la Lazio abbiamo fatto un’ottima partita, oggi sappiamo che ci aspetta una sfida ancora più difficile perché la Sampdoria soprattutto in casa è una squadra che vuole far punti. Dovremo essere bravi ed aggressivi e portare a casa la vittoria. Conoscendo il mister sarà una Samp molto aggressiva, che cercherà di metterci in difficoltà. I gol dei centrocampisti? Sono dati dal fatto che proviamo sempre in allenamento e quindi tutti arrivano facilmente al tiro”.