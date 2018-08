L'Inter parte dal Mapei Stadium per lanciare la sfida alla Juve, contro il grande tabù ultime stagioni. I nerazzurri hanno perso sei degli ultimi sette incontri con il Sassuolo, una "maledizione" che per le quote Snai può essere interrotta domenica sera: la squadra di Spalletti vola a 1,60, per De Zerbi l'offerta si impenna a 5,50, con il pari a 3,90. Immediato il faccia a faccia tra i neroverdi e Matteo Politano, appena arrivato all'Inter proprio dal Sassuolo. Lo "sgarbo" dell'attaccante ai suoi ex compagni vale 3,00 sulla lavagna dei marcatori, che però vede in prima fila Mauro Icardi a 1,80.