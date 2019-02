Dopo un gol di pregevole fattura, Matteo Politano non ha perso tempo per andare sotto la curva ed esultare portandosi entrambe le mani alle orecchie, proprio come ha sempre fatto Mauro Icardi, ex capitano che secondo molte indiscrezioni avrebbe qualche problemino anche con il gruppo. A richiamare Politano ci ha pensato Ivan Perisic, che gli ha tolto le mani dalle orecchie sussurandogli qualcosa.