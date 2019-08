Un buon test per concludere questo ciclo di partite pre stagionali. Continuiamo a crescere per arrivare pronti all’inizio della stagione. #ValenciaInter #InterOnTour #ForzaInter pic.twitter.com/Hf5M9gv2Vu — Matteo Politano (@MPolitano16) August 11, 2019

L'ha vinto ai calci di rigore contro ill'ultima amichevole in vista del debutto in campionato (lunedì 26 con il). Messaggio social di Matteoprima dell'inizio ufficiale della stagione: "Un buon test per concludere questo ciclo di partite pre stagionali - ha scritto sul suo profilo Twitter - Continuiamo a crescere per arrivare pronti all’inizio della stagione".