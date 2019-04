Prima di Genoa-Inter, l'attaccante nerazzurro Matteo Politano ha parlato a Inter TV: "Più che arrabbiati, siamo venuti qui per fare la partita e prenderci tre punti per distaccare il Milan. Sappiamo che sarà difficile, ma ce la metteremo tutta. Tanti diffidati per l'Atalanta? Pensiamo solo a questa partita, poi se ci saranno squalificati ne avremo altri pronti a giocare al loro posto".