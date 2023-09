Lautaro ha salvato l'Inter in Champions League contro la Real Sociedad all'Estadio Municipal di San Sebastian. All'indomani del pareggio per 1-1 nella prima giornata del gruppo D, dall'aeroporto di Bilbao l'inviato di Calciomercato.com, Pasquale Guarro sfoglia i quotidiani sportivi spagnoli.



L'edizione locale di Gipuzkoa dà 4 in pagella all'arbitro inglese Oliver, il peggiore in campo. Marca titola invece: "Porca miseria para la Real", sottolineando le numerose occasioni fallite per dare il colpo del ko ai nerazzurri vice-campioni d'Europa.