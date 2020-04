L'Inter non chiude la porta al Barcellona per Lautaro Martinez ma ai catalani ha messo in chiaro che la parte cash dell'operazione non potrà essere inferiore agli 85-90 milioni di euro. Si a una contropartita, ma a patto che la valutazione non sia eccessiva. I nomi sul taccuino di Ausilio e Marotta sono tre: Firpo, Vidal e Semedo.