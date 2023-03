La difesa dell’per il 2023/24 potrebbe essere ben diversa da quella di cuiha usufruito in questa stagione. Spesso perforato e ballerino, quello arretrato è il reparto che ha convinto di meno e, sia per situazioni contrattuali che per valutazioni tecniche,- Abbiamo già analizzato la, ora invece facciamo il punto sulle possibili entrate del club nerazzurro.sta facendo benissimo e si è meritato il rinnovo di contratto ma è chiaro comeLo slovacco è stato il perno della difesa dell’Inter per anni e occorre trovare un giocatore che possa non farlo rimpiangere.- L’identikit è già tracciato:, con margini di crescita, forte fisicamente,. I nomi che sono stati accostati ai nerazzurri sono tanti e variegati. Da profili già affermati comea outsider come, fino a giovani in rampa di lancio come. Marotta e Ausilio stanno valutando il prossimo acquisto in difesa e hanno cerchiato nella lista dei papabili un nome poco conosciuto.- Si tratta di Oumar. Ventitreenne del, dalla stazza imponente e forte di, il francese ha tutti i crismi del perfetto colpo di mercato. Come riporta La Gazzetta dello Sport, ilha fatto già il prezzo: vuoleper lasciare andare il suo centrale. Solet può giocare sia a 3 che a 4, sa impostare con entrambi i piedi e ha già una discreta esperienza europea. Passato anche per le giovanili deldagli scout internazionali, anche da quelli nerazzurri. Lo hanno osservato contro Milan e Roma e lo hanno promosso, anche se alcuni ripetutiti stop fisici preoccupano. Ora per l'Inter è tempo di stringere il cerchio, scegliere il profilo giusto e accelerare per mettere un nuovo tassello in una difesa che cambierà faccia.