Reattivo sulla botta di Grujic. Poi due interventi in pochi secondi, a murare le conclusioni ravvicinare di Taremi.In scivolata per murare la conclusione a botta sicura di Zaidu. Con la consueta determinazione, sfondare dal suo lato è sempre difficile.Solo un’incertezza, quando Taremi gli scappa via in area. Per il resto la solita prestazione maiuscola. Leader.Sulle tracce di Pepe, non un cliente facile, ma riesce a contenerlo sempre con grande sicurezza.Strappa applausi per un bel recupero su Galeno, dopo mezzo campo in rincorsa. Passa nei tre in difesa quando Inzaghi decide di dare maggiore spinta inserendo Dumfries, senza mai perdere il focus e la bussola.Si coordina da campione sul pallone che gli arriva da Skriniar, girata di prima intenzione sul palo più lontano e palla di poco a lato. Non si dà pace, si butta alle spalle della difesa avversaria alla ricerca di una soluzione “scardina Porto” e alla fine la trova, ma servendo a Lukaku un assist perfetto.Parte subito bene, con una bella conclusione che impegna il portiere avversario, ma poi fatica a giocare con tranquillità, quasi ingabbiato dal Porto. Con l’ingresso di Brozovic cresce anche la sua prestazione. Alza il baricentro e va a prendersi il fallo che costa l’espulsione a Otavio.Più in affanno rispetto alle ultime uscite, soffre i ritmi dell’avversario. Spreca un contropiede d’oro, sbagliando la misura del passaggio verso Lautaro.(Dal 27’ s.t.Entra e fa il Brozovic, finalmente! In mezzo al campo a dettar legge, più semplice anche perché con l’avversario in 10, ma sicuramente con l’approccio giusto).Dal suo mancino nascono sempre idee interessanti. Suo il cross perfetto per la testa di Lautaro, con l’argentino che spreca tutto. E sua anche la punizione forte e tagliata per Bastoni, che quasi porta all’autogol di Uribe.(Dal 13’ s.t.Grande spirito di abnegazione e per la fisicità che riversa immediatamente in campo. Senza risparmiarsi).Vive una serata complicata, non gli riesce alcuna giocata degna di nota. Si arrabbia ed esce mandando a quel paese l’allenatore. Come l’anno scorso, dopo una prima parte di stagione ad alti livelli, il calo. Serve una sveglia.(Dal 13’ s.t.Uomo assist, prima di petto per la conclusione di Barella e poi con un tracciante per Lautaro, che non ci arriva per questione di centimetri. E se i compagni non ne approfittano, allora ci pensa lui: brucia Pepe sullo stacco e costringe Diogo Costa alla grande parata, poi si fionda sulla respinta del portiere e ribadisce in rete. Era in debito, salda la prima rata).Ha tutto il tempo per coordinarsi e impattare bene il cross di Dimarco, ma a pochi metri dalla linea di porta sbaglia un colpo di testa facile facile, divorandosi l’1-0. Prova a rifarsi, ma non trova mai gli spazi giusti.Il Porto è squadra esperta e Sto arrivando! Anche provocare. La sua Inter mantiene la lucidità, corre qualche rischio, ma alla fine vince meritatamente, anche con qualche spreco di troppo lì davanti.Pronto sulla conclusione improvvisa di Calhanoglu. Di puro istinto si protegge dal fuoco amico respingendo il colpo di testa di Uribe verso la sua porta. Mura anche il vicinissimo Lukaku, ma sulla respinta nulla può.Nessuna iniziativa degna di nota e qualche volta va anche in affanno.Perde Lukaku e il belga non perdona.Più preciso del compagno di reparto, asfissia sia Dzeko che Lautaro.Sbroglia una situazione delicata anticipando Lautaro in area di rigore.A tutto campo, unisce i reparti e scherma la prima costruzione nerazzurra. Il più forte dei suoi, ma condiziona la squadra con un doppio giallo che indirizza il match.Presenza e personalità, Rischia un autogol, ma in mezzo al campo martella.Carica l’esterno destro da buona posizione, ma la mira non lo assiste. Si fa trovare pronto sull’assist di Taremi, ma la sua conclusione è preda di Onana.Tanto fumo.Si muove alle spalle della difesa nerazzurra e con un gran colpo di tacco libera Grujic per la conclusione. A due passi dalla linea di porta, grazie Onana centrandolo in pieno.Errore da non dormirci la notte: si fionda sulla respinta di Onana ma col ginocchio, a porta vuota e portiere battuto, spedisce la palla a lato.Entra per dare maggiore consistenza all’attacco ma quando i suoi rimangono in dieci, ne risente anche lui).Il Porto gioca con compattezza e spirito di sacrificio, ma alla fine perde i nervi.