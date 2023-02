Inter-Porto (calcio d'inizio ore 21) è uno dei due match che chiudono il programma dell'andata degli ottavi di finale di Champions League: arbitra il serbo Srdjan Jovanović, su Calciomercato.com gli episodi da moviola.



INTER-PORTO - mercoledì 22 febbraio, ore 21



Arbitro: Srdjan Jovanović (SRB)

Assistenti: Uroš Stojković (SRB), Milan Mihajlović (SRB)

Quarto uomo: Novak Simović (SRB)

VAR: Bastian Dankert (GER)

AVAR: Marco Fritz (GER)



PRIMO TEMPO



39' - Darmian cade in area dopo un contatto con Galeno, l'Inter chiede un rigore ma l'arbitro non concede e il VAR non interviene. Il Porto prova a riprendere il gioco rapidamente da rimessa laterale (pallone lasciato uscire dai nerazzurri per soccorrere Darmian) ma viene interrotto da Jovanovic per due palloni in campo, ne segue un accenno di rissa che porta al testa a testa tra Otavio e Dimarco: entrambi ammoniti.



31' - Il Porto chiede un rigore per presunto tocco con il braccio di Lautaro Martinez su conclusione di Otavio, ma l'attaccante dell'Inter colpisce il pallone con il petto. Tutto regolare.