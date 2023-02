La qualificazione ai quarti di finale in Champions League contro il Porto vale 20 milioni di euro per l'Inter. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, ci saranno anche dei risvolti sul mercato. Dumfries resta il primo nome nella lista dei probabili partenti, mentre di sicuro resterà Lautaro.



Inoltre i dirigenti nerazzurri avrebbero maggiore margine di manovra sui rinnovi dei contratti (già avviato i primi colloqui con Calhanoglu e Bastoni, le trattative più complicate da gestire, poi ci sono Dzeko e De Vrij in scadenza) e sui nuovi arrivi, anche se il Bayern Monaco resta in vantaggio per l'attaccante francese Marcus Thuram, in scadenza di contratto a giugno col Borussia Monchengladbach.