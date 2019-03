Quella odierna potrebbe essere una giornata importante sul fronte Icardi. Come raccolto da Calciomercato.com non è da escludere un incontro, nella sede di Corso Vittorio Emanuele, tra Wanda Nara, l'avvocato Paolo Nicoletti (vice di Guido Rossi quando in Italia esplose Calciopoli), Marotta e Ausilio con l'obiettivo di arrivare a una soluzione pacifica che possa permettere a Spalletti di riavere Maurito a disposizione per le prossime partite (difficilmente per la Spal, più probabile contro Eintracht Francoforte e Milan).



NODI DA RISOLVERE - Non è però detto che il confronto di oggi sia quello definitivo. Ci sono ancora tante situazioni da risolvere, a partite dalla fascia di capitano, che l'Inter non intende rimettere al braccio dell'ex Sampdoria, per passare dalle condizioni fisiche dell'argentino, alle prese con un problema la ginocchio, fino ad arrivare alla posizione di Spalletti, che da qualche tempo si è messo di traverso.​ Icardi intanto è alla Pinetina, ma non sta sostenendo la seduta con i compagni. Prosegue il lavoro personalizzato.