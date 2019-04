La Gazzetta dello Sport parla della sfida di campionato tra Genoa e Inter e spiega come le colpe dei padroni di casa abbiano agevolato il trionfo degli uomini di Spalletti.



“Alla vittoria dell’Inter bisogna fare la tara. Non è del tutto chiaro dove finiscano i meriti interisti e dove comincino le colpe genoane, che abbondano. Cesare Prandelli ha scelto di arroccarsi in un 4-4-2 abbastanza classico e canonico. Chiaro l’intento, attendere e ripartire, per infilarsi tra le pieghe, per sfruttare eventuali scollamenti altrui. La strategia avrebbe avuto forza con gli uomini giusti, con due esterni di ruolo a centrocampo, due ali vere con il senso dell’andata e del ritorno, ma sulle fasce l’ex c.t. ha piazzato Lerager e Sturaro, due interni. Lerager non ha tempi, modi e passi dell’uomo di corsia, non ancora almeno: per le riconversioni servono mesi. Sturaro qualche partita in fascia l’ha giocata, ma non è il mestiere suo. Lerager e Sturaro tendevano per natura ad accentrarsi e a lasciare incustoditi i binari di competenza. Politano e D’Ambrosio dalla parte dell’ex juventino vagante e Perisic e Asamoah sull’altro versante, con il danese spesso latitante, hanno maramaldeggiato. Pedro Pereira e Pezzella, i due terzini rossoblù, hanno annaspato sott’acqua, in costante inferiorità tecnico-numerica. In più, espulso Romero, Prandelli ha inserito Biraschi per Sanabria, ha levato un attaccante per sostituire il difensore cacciato. Forse sarebbe stato meglio osare, togliere un centrocampista, lasciare in campo due punte e disporsi con il 4-3-2”.