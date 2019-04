La partita di domani tra Inter e Atalanta varrà tanto in ottica qualificazione alla prossima Champions League. Le due squadre sono in un buon momento di forma, ma i meneghini possono contare su una lista di precedenti (recenti) molto favorevoli. Infatti l’Inter ha vinto tutte le ultime quattro gare casalinghe di campionato giocate contro l’Atalanta, ma non solo. In queste quattro sfide il punteggio complessivo è stato di 12-1, con l’unica rete bergamasca nel parziale realizzata da Remo Freuler nel marzo 2017.