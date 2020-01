Domani l'Inter incontrerà la Fiorentina in Coppa Italia. Non un avversario facile. Infatti, come ricordato da Opta, sono 11 i precedenti tra Inter e Fiorentina in Coppa Italia, con un bilancio in favore della Viola: 5 vittorie contro i tre successi dei nerazzurri, oltre a 3 pareggi. Al Meazza sono 5 le sfide tra le due squadre, con l'Inter che ha portato a casa due vittorie, un pareggio e due sconfitte.