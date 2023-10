La sconfitta col Sassuolo, il pari in rimonta contro il Bologna e il pari con la Real Sociedad in Champions. La dirigenza dell'Inter, secondo la Gazzetta dello Sport è preoccupata con Simone Inzaghi degli sprechi della squadra. Sotto osservazione è finito ance il turnover di Inzaghi dato che la squadra, attacco a parte, è stata costruita per agevolare ampie rotazioni.