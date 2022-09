Simone Inzaghi prepara un altro turnover di coppa: dopo quelle contro il Bayern Monaco, anche a Plzen dovremmo vedere altre rotazioni, a cominciare dal ritorno di Onana tra i pali a dispetto delle parole di ieri ("Onana portiere di coppa? Assolutamente no"). In difesa è pronto il sorpasso di Acerbi su De Vrij per quello che sarebbe l'esordio in nerazzurro del centrale ex Lazio.



Occhio anche al centrocampo dove Mkhitaryan può rilevare Calhanoglu nel ruolo di mezzala sinistra, mentre è in attacco che si profila l'esclusione più eccellente: Lautaro Martinez in panchina, spazio a Dzeko e Correa senza Lukaku infortunato.