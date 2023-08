Giornata di fuoco per l', che non solo si è misurata nella sfida con il Salisburgo, ma ha anche accolto Samardzic e Audero, nuovi acquisti nerazzurri giunti a Milano in serata. Si iniziano a sistemare dunque gli ultimi tasselli, sebbene rimanga ancora. In questo senso, si fa strada un'idea che prende piede nelle strategie di Ausilio e Marotta e riguarda ilcentravanti del Bologna.Non solo un'indiscrezione di mercato, ma uche l'Inter sta esplorando in queste ore. L'ariete austriaco è un nome che, viste anche le ottime prestazioni che il giocatore ha messo in mostra nella scorsa stagione. Tanti gole quella solidità da centravanti fisico che l'Inter ha perso con la partenza di Edin Dzeko.L'Inter studia un affondo provando a comprare il giocatore. Per arrivare all'austriaco servirà però, che conta su di lui come rifinitore offensivo per la stagione 2023/2024.Un ritorno che riporterebbe Arnautovic a Milano, città che conosce bene visto che. Sì, perché tra i giocatori che nella stagionehanno vinto ilalle dipendenze di José Mourinho c'era anche un giovane Arnautovic. Poche presenze, ma tante emozioni vissute in nerazzurro. Ora, più di 10 anni dopo, si fa strada l'idea di un ritorno.