"Fossi nell'Inter lo prenderei subito con parte dei soldi di Lautaro: diventerà un top, un fenomeno". Lele Adani parlava così due settimane fa di Kaio Jorge, attaccante dotato di fisico e potenza di proprietà del Santos, una nuova stella classe 2002 in Brasile. Il suo exploit è già impressionante, il consiglio a Marotta per l'Inter però al momento non ha avuto esito visto che i nerazzurri pensano ad altro. Anzi...



Come racconta La Gazzetta dello Sport, infatti, a sorpresa si è mossa seriamente per lui la Juventus: il ds bianconero Fabio Paratici lo studia da mesi nelle sue prestazioni col Santos e sta trattando per portarlo in Italia, l'unico problema è il costo dell'affare che per clausola rescissoria può andare oltre i 10 milioni di euro. L'offerta iniziale è più bassa. E in aggiunta, Kaio Jorge è extracomunitario quindi la Juve sta cercando una soluzione. Ma intanto lo tratta e spinge, con buona pace dell'Inter.