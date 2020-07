L'involuzione di Lautaro Martinez preoccupa l'Inter. Questo è quanto scrive il Corriere della Sera, che spiega come il vero obiettivo dei nerazzurri in questo finale di stagione potrebbe essere proprio quello di ritrovare un ormai smarrito Lautaro.



“Il centravanti è in ballottaggio con Sanchez per la partita con il Bologna, che giochi o no dall’inizio, a preoccupare è il suo periodo di involuzione. Il «Toro» non è più lui e non lo era già prima della sospensione del campionato. Nelle ultime sei partite pre e post lockdown ha segnato appena una rete, contro la Samp. Poi tante partite buttate vie, incolori, senz’anima. La sola idea di trasferirsi a Barcellona lo ha totalmente destabilizzato. Si capirà più avanti se il passaggio si concretizzerà, il club non può regalarlo e non ha intenzione di cederlo per meno di 90 milioni, però non ha nessuna preclusione a venderlo. Quei soldi in fondo servono per ricostruire gran parte della rosa che necessità di una profonda ristrutturazione”.