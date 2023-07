Al 26 del mese di luglio, cioé quando manca meno di un mese all’inizio del campionato, una squadra non può non avere il portiere titolare e la sua riserva e brancolare nel buio per l’attaccante che dovrebbe prendere il posto di Lukaku.Anche perché, come tutti ricordano, Dzeko non c’è più e soluzioni di riserva, all’interno del gruppo, non ce ne sono. Non si può nemmeno dire che la dirigenza interista non disponga delle risorse per andare a prendere qualcuno.Sì, perché il calcio, come Marotta e Ausilio sanno bene, è integrazione di diverse individualità in un’unica squadra e lavorare per raggiungere questo scopo esige tempo.A maggior ragione se il portiere, come ha più volte spiegato Inzaghi, deve essere il primo costruttore di gioco, come è stato Onana e, ancor di più, è Maignan nel Milan., quando è prevista un’altra amichevole, questa volta in Austria, contro il Salisburgo, l’organico possa essere completo.Mancheranno una decina di giorni al via della serie A e un’Inter zoppa mortificherebbe l’entusiasmo dei suoi tifosi che anche quest’anno hanno fatto l’esaurito con gli abbonamenti.